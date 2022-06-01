В Тбилиси горит автомобильный рынок
На автомобильном рынке в районе Исани в Тбилиси начался пожар.
На место привлечены пожарные расчеты и спасатели.
Подробности пока неизвестны.
На автомобильном рынке в районе Исани в Тбилиси начался пожар.
На место привлечены пожарные расчеты и спасатели.
Подробности пока неизвестны.
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