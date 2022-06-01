МЧС провело учения в N-ской воинской части

При организации Северного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в N-ской воинской части были проведены совместные учения со спасательными отрядами войск гражданской обороны, сообщили в пресс-службе МЧС.

Целью проведения учений стало дальнейшее совершенствование знаний и навыков личного состава по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе эвакуации пострадавших из высотных зданий, очагов химических отравлений, зон наводнений, оползней и других катастроф, с территорий со сложным рельефом.

В ходе учений были выполнены такие операции, как эвакуация пострадавших из «высотных зданий» с помощью подушек безопасности, а также спасение «упавших в колодец» и «оказавшихся под обломками» раненых с использованием специальной техники и оборудования.

Итоги успешно проведенных учений были проанализированы, даны соответствующие указания.