Замминистра энергетики: Азербайджан способен обеспечить газом армян в Карабахе

«Азербайджан способен обеспечить энергией армян, проживающих в Карабахе». Об этом, выступая на конференции в рамках «Бакинской энергетической недели», заявил замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

Он отметил, что если такое решение будет принято, Азербайджан может сделать это в течение нескольких часов.

По словам замминистра, армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана и могут пользоваться азербайджанским газом, который обойдется им дешевле, чем сейчас.

«Основная цель - превратить Карабах и освобожденные от оккупации территории Азербайджана в «зеленую зону». Это также означает, что вся производимая здесь электроэнергия будет получаться из альтернативных источников энергии. На этих территориях планируется использовать газ», - сказал Солтанов.