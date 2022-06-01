Глава Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности постоянного представителя республики в Азербайджане Альфреда Закирова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.

Согласно документу, Закиров уходит с поста по собственному желанию. Он был постоянным представителем Татарстана в Азербайджане почти девять лет - с июня 2013 года. Чем он займется сейчас, пока неясно.

Впрочем, Минниханов сразу нашел замену Альфреду Закирову. Новым представителем Татарстана в Азербайджане стал Мурад Гадыльшин.

Гадыльшин и ранее занимал разные должности - был заместителем главы администрации Вахитовского района Казани, помощником премьер-министра республики по взаимодействию с международными финансовыми организациями, префектом территории «Казанский посад», депутатом Госсовета Татарстана, депутатом Госдумы России.