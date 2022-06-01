Жители Агджабеди рассказали газовикам о своих проблемах

Очередная акция «Открытый микрофон», организованная ПО «Азеригаз», прошла в Агджабединском районе, были заслушаны проблемы 20 граждан, сообщили в пресс-службе ПО.

На встрече начальник Тертерского регионального управления газоэксплуатации Азай Мухтаров ответил на обращения граждан, связанные с газоснабжением. В частности, граждане обратились с просьбой о замене счетчика с последующей оплатой (механического типа) на счетчик с предоплатой (смарт-счетчик), приеме на работу, газификации индивидуального жилого дома, расследовании дебиторской задолженности за потребленный природный газ.

Кроме того, «передвижной приемной» воспользовались жители сел Сарыджалы, Гаджилар, Поладлы, Тайлан. Граждане попросили довести их обращения в связи с газификацией этих сел до гендиректора ПО «Азеригаз».