Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:07

Конфликт в Украине был спровоцирован и подогревается США. Вашингтон использует его как предлог для решения своих политических и экономических задач, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Также он отметил, что «судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать». Идет четвертый месяц войны в Украине, а российское руководство так и не определилось с тем, для чего все это было затеяно. Каких только причин «специальной военной операции» не наслушались мы от Москвы за это время. Здесь и «денацификация», и отстранение от власти «бандеровцев и наркоманов», и агрессивные планы Киева в отношении ЛДНР, и стремление Киева получить ядерное оружие.

Из последнего – «обнаружение в Украине американских химических и биологических лабораторий» и защита украинских территорий от захвата их Польшей. Причем, судя по официальным заявлениям, Кремль ни в чем не виноват, российское вторжение спровоцировал Вашингтон. По поводу целей российского вторжения – приведенный выше список, судя по всему, не является окончательным, и мы услышим еще новые, столь же фантасмагорические причины. Ну а пока идет их формулировка, россияне продолжают грабить захваченные территории Украины – зерно вывозится в Сирию, горячекатаный стальной лист и сельскохозяйственная техника – в Россию. А вот с тезисом Патрушева о том, что агрессия в Украину была спровоцирована Вашингтоном, следует согласиться. Истеблишмент США сделал все, чтобы Россия вторглась и увязла в этом конфликте как можно на более долгий срок. Дезинформация, которая была подброшена российскому руководству, носила стратегический характер. И про недееспособность ВСУ оказывать сопротивление, и про то, что оккупантов в русскоязычных областях встретят цветами, и про многое другое.

Вот только жаловаться Николаю Платоновичу не к лицу. Как куратор силового блока он должен винить, прежде всего, самого себя, что дал обмануть и переиграть. И теперь Москва получила свой кошмар – позиционную войну на истощение. Весьма показателен в этом отношении список вооружений, которые коллективный Запад поставляет сейчас Киеву: ничего для того, чтобы ВСУ смогли проводить наступательные операции и наносить удары по российской территории – и все для того, чтобы перемалывать российские войска на территории Украины. Поэтому, по мнению коллективного Запада, вооруженный конфликт должен носить тщательно дозированный характер. И длиться столько, сколько необходимо этому Западу для решения его экономических и политических задач по освобождению международных рынков от российского сырья. Причем Запад здесь может позволить себе не торопиться, гибнут ведь не его граждане. Его главная задача сейчас – выдавить Россию с рынков нефти и газа, а также диверсифицировать поставки энергоносителей с минимальными последствиями для экономик стран Евросоюза. Поэтому Брюссель готов предоставлять своим членам длительные отсрочки для перехода на поставки из других стран. Время в данном случае работает на него.