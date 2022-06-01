«Азерлотерея» теперь на Бакинском бульваре и в сетях супермаркетов

ОАО «Азерлотерея» продолжает радовать любителей лотерей, расширяя сеть своих продаж. Теперь мгновенные лотереи компании «Азерлотерея» можно приобрести в филиалах сетей супермаркетов Rahat, OBA, Bolmart и Grandmart, а также на территории Бакинского бульвара.

В связи с этим ОАО приступило к сотрудничеству с компанией Betpro. Компания осуществляет продажу мгновенных лотерей ОАО «Азерлотерея».

Будучи официальным дистрибьютором ОАО «Азерлотерея», компания Betpro обеспечивает продажу лотерей в Баку и регионах Азербайджана. Тем самым любители азартных игр смогут в более доступной форме приобрести лотерейные билеты и испытать удачу.

Компания Betpro, осуществляющая в настоящее время продажу мгновенных лотерей ОАО «Азерлотерея», в ближайшее время планирует продажу и тиражных лотерей 40.000.000 Pul Yağışı с выигрышем в 200.000 AZN, Brilliant и 5X с выигрышем в 100.000 AZN, Şans ulduzu и Uğurlu 7 с выигрышами в 50.000 AZN, Qızıl с выигрышем в 25.000 AZN.