Зараженные азербайджанские помидоры оказались съедобными

Накануне haqqin.az со ссылкой на российские СМИ опубликовал информацию о том, что в Астраханской области сотрудники Россельхознадзора во время осуществления фитосанитарного контроля выявили партию томатов, которые были инфицированы жизнеспособным вирусом коричневой морщинистости.

Речь шла о крупной партии томатов весом более чем в 240 тонн, привезенной в Астраханскую область из Азербайджана.

Спустя сутки после публикации новости с редакцией haqqin.az связался генеральный директор ООО «Второе дыхание» Р.Мамедов.

В письме господина Мамедова говорится, что «Второе дыхание» является крупнейшей логистической компанией, осуществляющей прием и отправку грузов в Астрахани.

По его словам, обнаруженный месяц назад в партии томатов вирус не представлял угрозу здоровью потребителя. Семена этих томатов лишь не рекомендовались к посадке.

Данная партия томатов была допущена на территорию России для дальнейшей реализации.