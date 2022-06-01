Имран Хан: Пакистан погружается в гражданскую войну
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страна погрузится в гражданскую войну, если не будут объявлены новые выборы, передает Bol News.
Хан сказал, что ждет, пока Верховный суд страны вынесет решение по просьбе его партии о предоставлении защиты протестующим, после чего назначит дату на следующую акцию протеста с требованием всеобщих выборов.
«Мы увидим, позволят ли они нам идти на выборы законными и конституционными путями, иначе в стране начнется гражданская война», - сказал он.
Напомним, что Имран Хан был отстранен от власти в апреле нынешнего года в результате вотума недоверия, но отказался принять результат и обвинил США в причастности к свержению его правительства. После этого решения Хан со сторонниками проводит акции протеста, в результате которых происходят столкновения с правоохранительными органами.