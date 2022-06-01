Имран Хан: Пакистан погружается в гражданскую войну

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страна погрузится в гражданскую войну, если не будут объявлены новые выборы, передает Bol News.

Хан сказал, что ждет, пока Верховный суд страны вынесет решение по просьбе его партии о предоставлении защиты протестующим, после чего назначит дату на следующую акцию протеста с требованием всеобщих выборов.

«Мы увидим, позволят ли они нам идти на выборы законными и конституционными путями, иначе в стране начнется гражданская война», - сказал он.