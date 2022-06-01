Лига наций еще не началась, а Де Бьязи уже попрощался с первым местом

Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и капитана команды Максима Медведева, предваряющая завтрашний стартовый матч в Лиге наций против Казахстана.

«Состав на игру я уже выбрал, - говорит итальянский специалист. - Проверили на тренировках некоторые вещи. Начинаем новый цикл. Надеюсь, он будет успешнее предыдущего. Верю, что мы извлечем уроки из прошлых игр и ошибок. Хотелось бы сыграть удачнее. У нашей команды есть потенциал для этого.

Создаст ли для нас проблемы искусственный газон «Астана Арены»? Не думаю. Современные футболисты привыкли играть и на натуральном поле, и на искусственном. В Азербайджане тоже есть искусственные поля. Правда, в Астане поле гораздо красивее».

Далее казахстанский журналист спросил у Де Бьязи о фаворите группы, в котором играют Азербайджан и Казахстан. Напомним, что в группе 3 лиги «С» выступают также Словакия и Беларусь.

«Группа у нас сбалансированная, - отвечает наставник сборной Азербайджана. - Я думаю, единственный фаворит группы - Словакия. Казахстан, Беларусь и Азербайджан будут бороться за очки во всех матчах, чтобы занять 2-е место».

Понятно, что словаки посильнее трех сборных с постсоветского пространства. Но при всем уважении к национальной команде Словакии, она не настолько страшна, чтобы еще до начала турнира отдавать ей 1-е место и объявлять, что сборная Азербайджана будет бороться максимум за 2-ю позицию. Де Бьязи, видимо, забыл, что идея относительно нового турнира под названием Лига наций заключается в том, чтобы примерно равные по силе соперники могли чаще играть друг с другом и бороться за повышение в классе. Лишь 1-е место в нашей группе дает право в следующем цикле сыграть в лиге «B». Получается, что Де Бьязи фактически заранее объявляет о том, что задача не будет выполнена.

«В этом турнире будут очень важны физические кондиции, - продолжает он. - За 11 дней проведем четыре матча. Считаю, что это не совсем нормально.

Первый матч очень важен. В нем сыграет наш лучший состав. Насчет ротации поговорим после этой игры. Сейчас все футболисты свежие.

Есть игроки, которые в будущем попадут в сборную. Но на данный момент все лучшие здесь. Я не стал звать слишком много игроков. Потерь у нас нет».