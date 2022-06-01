Ожесточенные бои в Северодонецке: украинские военные не отступают

"В настоящее время в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, ожесточенные уличные бои. При этом пока нельзя четко говорить, какую часть города контролируют украинские военные. Если говорить, что 80% или 60% контролируются противником, это невозможно такое сказать, потому что, например, на конец вчерашнего дня ситуация была одна. Ночью наши подразделения провели активные действия, и часть квартала взяли под свой контроль. Я не могу сейчас вам в процентах сказать", - цитирует Громова УНИАН.

По его словам, на некоторых направлениях на севере и юге страны украинскими военными проводятся действия по освобождению населенных пунктов.

Он также отметил, что имеется возможность захвата россиянами Северодонецка: "В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также из городской застройки. Опасность в каждом конкретном случае есть", - сказал он.