Генерала Ровшана Акперова поместили в тюремную больницу

У бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, признанного виновным в умышленном убийстве азербайджанского бизнесмена 20 лет назад в Украине и приговоренного к 10 годам лишения свободы, возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщает haqqin.az, Акперов в настоящее время проходит лечение в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Согласно сообщению, Р.Акперов находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей из-за хронических заболеваний: «В настоящее время состояние его здоровья стабильное, опасности для жизни нет».