Индия будет импортировать столько российской нефти, сколько нужно

Позиция Индии по импорту нефти из России основывается на обеспечении энергетической безопасности республики, заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Мы последовательно придерживаемся следующей позиции: наш подход к закупкам нефти из России основывается и будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности", - сказал Багчи, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Индия увеличить поставки энергоносителей из России.