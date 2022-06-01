В Баку проходит Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. В турнире, который продолжится до 7 июня, принимают участие 705 спортсменов по 30 видам из 66 стран.

В финале стрельбы из винтовки на 50 метров украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал золотую медаль, победив индийца Суапнила Кусалени со счетом 16:10.

«Из-за войны в Украине я не принимал участия в соревнованиях в течение 3-4 месяцев. Поэтому было психологически сложно настроиться на чемпионат мира. В любом случае я завоевал золотую медаль, к которой стремился», - сказал Кулиш и поблагодарил азербайджанцев за гостеприимство.

Отметив, что это не первый его визит в Азербайджан, Сергей Кулиш добавил: «Созданы все возможности для удобства спортсменов. За те несколько дней, что был в Баку, я увидел поддержку Украины со стороны людей, с которыми общался. Это делает меня очень счастливым и вдохновляет».