Украинский спортсмен: «Было тяжело психологически» фото
В Баку проходит Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. В турнире, который продолжится до 7 июня, принимают участие 705 спортсменов по 30 видам из 66 стран.
В финале стрельбы из винтовки на 50 метров украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал золотую медаль, победив индийца Суапнила Кусалени со счетом 16:10.
«Из-за войны в Украине я не принимал участия в соревнованиях в течение 3-4 месяцев. Поэтому было психологически сложно настроиться на чемпионат мира. В любом случае я завоевал золотую медаль, к которой стремился», - сказал Кулиш и поблагодарил азербайджанцев за гостеприимство.
Отметив, что это не первый его визит в Азербайджан, Сергей Кулиш добавил: «Созданы все возможности для удобства спортсменов. За те несколько дней, что был в Баку, я увидел поддержку Украины со стороны людей, с которыми общался. Это делает меня очень счастливым и вдохновляет».
Золотым медалистом в соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 метров среди женщин стала болгарская спортсменка Антоанета Костадинова. Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева поздравила чемпионку.
«Ждала, когда Мариана Василева вручит мне золотую медаль. Три дня назад я пообещала ей, что выиграю. Она сказала, что я должна завоевать именно золотую медаль. Выбора не было, я подошла к своей работе ответственно. Я счастлива, что сдержала слово, счастлива, что завоевала золотую медаль», - сказала Костадинова.
«Я поддерживаю всех спортсменов. Я знаю Антоанету Костадинову, которая сегодня завоевала золотую медаль, она росла на моих глазах и занималась спортом в зале, где я раньше работала. Мы с Антоанетой, а также ее тренер из одного города. Антоанета серебряная медалистка Олимпиады в Токио», - сказала Василева.
Замминистра молодежи и спорта отметила высокий уровень организации чемпионата мира в Баку. «Азербайджан отличается прежде всего своим гостеприимством. У нас большой опыт в этой работе, так как в нашей стране проводится много международных соревнований. Сегодня на Кубке мира по стрельбе нет недостатков в организации. Поэтому все страны мира рады участвовать в соревнованиях в Азербайджане. Тем более, что мы находимся в периоде после пандемии коронавируса. В то же время не каждая страна способна организовать столь масштабное мероприятие. Это показывает, что мы хорошо выполнили свою работу», - сказала Василева.