Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, который предусматривает также частичное отложенное нефтяное эмбарго, сообщил журналистам в Брюсселе источник в Совете ЕС.

"Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу", - цитирует дипломата ТАСС.

Как сообщает «Коммерсант», список санкций также включает отключение Сбербанка от SWIFT. В последний момент из списка персональных санкций шестого пакета вычеркнули патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, о чем просила Венгрия, пишет издание.