После сексуального раба экс-депутат Мираламов нашел раба литературного

Несколько дней назад завотделом газеты «Литература» Сарваз Гусейноглу выступил с заявлением о том, что именно он является автором романа «Энвер паша», который опубликован под авторством экс-депутата.

Экс-депутат Гусейнбала Мираламов оказался в центре очередного громкого скандала. После рукотворного искусства, проявленного Мираламовым на глазах всей общественности, писателя уличили и в плагиате.

Согласно информации, Мираламов заплатил Гусейноглу 5000 манатов за написание романа. Оставшуюся неназванную часть суммы писатель должен был получить после публикации романа. Но в какой-то момент депутат решил просто кинуть своего литературного раба.

Гусейнбала Мираламов отвергает выдвинутые обвинения и обещает обратиться в суд для защиты своих авторских прав.

Напомним, что в апреле прошлого года бывший депутат Мираламов участвовал в онлайн-конференции одного из бакинских вузов. В ходе конференции в комнату зашла секретарша, и 75-летний экс-депутат, позабыв о включенной камере, начал ее домогаться. Позже эти кадры были слиты в сеть, а экс-депутат лишился работы в университете.