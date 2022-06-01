Иранские хакеры через полицейские камеры призвали к свержению власти видео
В четверг, 2 июня, правительственные камеры наблюдения в столице Ирана были выведены из строя перед очередной годовщиной смерти аятоллы Хомейни.
Ответственность за невиданную по масштабам кибератаку взяли на себя эмигрировавшие из Ирана хакеры, известные как «Моджахед-и-Халк».
Сообщается, что хакеры «проникли» в камеры наблюдения, в том числе вокруг мавзолея покойного аятоллы Рухоллы Хомейни.
#FreeIran2022#Tehran, #Iran's capital—#MEK Resistance Units take over security cameras installed in the data center of the Tehran Municipality Center of Information and Technology in the Aqdasiyeh district, @PMOIRAN reports.pic.twitter.com/ElutSBVpZf— Iran News Update (@IranNewsUpdate1) June 2, 2022
Информационное агентство ISNA позже сообщило, что муниципалитет Тегерана признал взлом.
Также «Моджахед-и-Халк» выпустили видеоклип, который, как утверждается, показывал веб-сайт муниципалитета и другие сайты с испорченной графикой. Видеоролик также включал изображение верховного лидера аятоллы Хаменеи а также призывы к «восстанию до свержения властей».
Напомним, что ранее в октябре 2021 года кибератака на иранскую систему распределения топлива парализовала заправочные станции по всей стране, вызвав хаос и задержку транспорта.