В четверг, 2 июня, правительственные камеры наблюдения в столице Ирана были выведены из строя перед очередной годовщиной смерти аятоллы Хомейни.

Ответственность за невиданную по масштабам кибератаку взяли на себя эмигрировавшие из Ирана хакеры, известные как «Моджахед-и-Халк».

Сообщается, что хакеры «проникли» в камеры наблюдения, в том числе вокруг мавзолея покойного аятоллы Рухоллы Хомейни.