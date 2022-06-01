Уголовное дело скончавшегося экс-депутата Джабраилова завершено
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова.
Как сообщает haqqin.az, на заседании был зачитан приговор, согласно которому предъявленные обвинения были доказаны в ходе судебного расследования.
Поскольку Джабраилов скончался, ему не было назначено наказание, а уголовное дело было прекращено без оправдательных оснований.
Отметим, что сам Рафаэль Джабраилов был арестован в 2020 году за мошенничество. В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Джабраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн 571 тыс. манатов. Он скончался от коронавируса в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Министерства юстиции в сентябре прошлого года.