Спецслужбу Молдовы возглавил бывший сотрудник Фонда Сороса и центра НАТО

Эксперт из проектов Фонда Сороса, бывший советник премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы Александр Мустяцэ назначен на должность главы Службы информации и безопасности республики. Кандидатура Мустяцэ была одобрена парламентом на заседании в четверг, передает ТАСС.

"Проект решения о назначении на должность руководителя Службы информации и безопасности Республики Молдова Александра Мустяцэ одобрен голосами 54 депутатов [из 101]", - констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате ранее в ходе заседания сообщила о выдвижении Мустяцэ. "Мустяцэ назначается на должность руководителя Службы информации и безопасности Республики Молдова сроком на пять лет", - зачитала проект решения Стамате.