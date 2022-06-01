Спецслужбу Молдовы возглавил бывший сотрудник Фонда Сороса и центра НАТО
Эксперт из проектов Фонда Сороса, бывший советник премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы Александр Мустяцэ назначен на должность главы Службы информации и безопасности республики. Кандидатура Мустяцэ была одобрена парламентом на заседании в четверг, передает ТАСС.
"Проект решения о назначении на должность руководителя Службы информации и безопасности Республики Молдова Александра Мустяцэ одобрен голосами 54 депутатов [из 101]", - констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.
Председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате ранее в ходе заседания сообщила о выдвижении Мустяцэ. "Мустяцэ назначается на должность руководителя Службы информации и безопасности Республики Молдова сроком на пять лет", - зачитала проект решения Стамате.
Отвечая на вопросы депутатов, Мустяцэ подтвердил, что никогда не работал в силовых структурах, а сферой безопасности интересовался в рамках исследовательской деятельности.
Кандидатура Мустяцэ была предложена на эту должность президентом Молдовы Майей Санду. Мустяцэ 34 года, с 2021 года Мустяцэ был советником премьер-министра Молдовы по вопросам борьбы с коррупцией, с 2013 по 2020 год работал в проектах, финансируемых Фондом Сороса, до этого - в Информационном центре НАТО в Кишиневе.