Участники форума в России скрывают свои данные из-за угрозы санкций

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), запланированного на 15-18 июня, попросили организаторов не указывать часть информации о них и скрыть с бейджей место работы. "В фонд "Росконгресс" поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом", - заявил представитель "Росконгресса" в интервью агентству РБК в четверг, 2 июня.

По словам топ-менеджера из продовольственного сектора, некоторые компании просят скрыть информацию о них, поскольку опасаются западных санкций из-за участия в петербургском форуме. По этим же причинам некоторые организации не оплачивают участие в ПМЭФ напрямую, а используют посредников, рассказал собеседник РБК.

На фоне запросов о повышении анонимности в личном кабинете для регистрации на ПМЭФ появилась опция, позволяющая не указывать название компании и ее спикеров в официальных списках участников форума, уточнил один из источников издания. Список участников ПМЭФ 2022 года, в том числе иностранных, пока не опубликован.