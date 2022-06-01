Киев: Россия вывозит украденную украинскую пшеницу в Сирию

Россия отправила своему союзнику Сирии около 100 000 тонн пшеницы, украденной в Украине после вторжения в страну, заявило посольство Украины в Бейруте, назвав эти поставки преступной деятельностью.

Посольство сообщило агентству Reuters, что среди поставок была одна на борту судна «Матрос Позинич» под российским флагом, которое прибыло в главный морской порт Сирии Латакию в конце мая.

По данным Refinitiv, судно «Матрос Позинич» загрузилось пшеницей в порту Севастополя с датой отправления 19 мая. Место выгрузки судна было указано как Сирия. На спутниковых снимках, полученных компанией Planet Labs PBC 29 мая, видно, что это же судно пришвартовалось в Латакии.

Посольство Украины в Ливане, ссылаясь на украинские правоохранительные органы, заявило, что зерно на борту «Матроса Позинича» было «украдено» из украинских хранилищ на территориях, недавно занятых российскими войсками.