Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает knews.kg со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

По ее данным, руководство Минздрава совместно с некоторыми должностными лицами грубо нарушило требования указа президента КР «О неотложных мерах по развитию системы здравоохранения» и организовало схему по отмыванию денег.

«Так, с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 тыс. 560 доз вакцин против COVID-19 в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций, а также России, Китая, Азербайджана и Казахстана. Кроме этого президентом КР была достигнута договоренность с главами России и Китая о предоставлении 6 млн. доз вакцин в виде гумпомощи, но несмотря на это по поручению министра здравоохранения А.Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года закупается у частных иностранных компаний 2 млн. доз вакцин на 1 млрд. 581 млн. 474 тыс. 315 сомов. Эти средства были переведены в оффшоры», — говорится в сообщении.