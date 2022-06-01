В связи с 1 июня - Международным днем защиты детей при участии Коллегии адвокатов в Баку и районах было организовано 17 социальных акций.

В рамках сотрудничества между Коллегией адвокатов и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей были организованы акции в Бинагадинском районе, Габале, Сальяне, Саатлы, Гаджикабуле, Сабирабаде, Геранбое, Гяндже, Шеки, Лянкяране и др. Также совместно с Минюстом акции были организованы в пенитенциарных учреждениях.

Участники мероприятия поздравили детей и передали им различные подарки.