США ввели санкции против Захаровой и Года Нисанова. Кто еще попал в список

США расширили санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

В списке - 17 россиян, среди которых представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, бизнесмены Алексей Мордашов, жена и двое сыновей Мордашова, и Год Нисанов.

Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь", связанная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.