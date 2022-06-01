AZAL и Buta Airways возобновляют полеты в Россию

2 июня 2022 года, Баку - Национальный авиаперевозчик Азербайджана с 15 июня возобновляет авиасообщение с городами России. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Начиная с этой даты, авиакомпании AZAL и Buta Airways поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

Так, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» с 15 июня начнет выполнять рейсы на ежедневной основе в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Рейсы авиаперевозчика из Баку в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.