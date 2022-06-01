Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе. Об этом пишет Reuters.
Первоначальный план был добывать 432 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев до сентября.
На фоне этой новости цены на нефть незначительно изменились, добавляет агентство.
Цены на нефть упали утром в четверг накануне встречи ОПЕК+. Ожидалось, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могут увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение таковой в России.
Российская добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций.
Один из источников в ОПЕК+, знакомый с позицией России, сообщил, что Москва может согласиться с тем, чтобы другие производители увеличивали добычу, дабы компенсировать ее недобор, но не обязательно покрывать весь дефицит.