Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе. Об этом пишет Reuters.

Первоначальный план был добывать 432 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев до сентября.

На фоне этой новости цены на нефть незначительно изменились, добавляет агентство.