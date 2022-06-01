США ввели санкции против яхт, которые связывают с Путиным

США ввели санкции против 7 яхт, включая связанные, по утверждению Минфина США, с президентом РФ Владимиром Путиным, и 3 авиабортов. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщило в четверг Министерство финансов США.

Согласно опубликованному ведомством заявлению, под санкции попали ходящие под флагом Каймановых островов яхты "Flying Fox", "Madame Gu" и "Нега", принадлежащая российскому предпринимателю Андрею Костину и имеющая флаг Маршалловых островов яхта "Sea Rhapsody", яхты "Шелест", Graceful и Olympia, ходящие под российским флагом. По данным Минфина США, две последние связаны с президентом России Владимиром Путиным.

По данным Минфина, также санкции введены в отношении принадлежащих российскому предпринимателю и депутату Андрею Скочу вертолета AS365 Dauphin и самолета A319, а также принадлежащего Skyline Aviation SRL бизнес-джета BD700-1A10 Global 6000. Одна из санкционированных яхт ("Madame Gu") также связана с Андреем Скочем, сообщили в Вашингтоне.