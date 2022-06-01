Оверчук, Мустафаев и Григорян в сборе... в Москве

Завтра, 3 июня, в Москве состоится очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций. Об этом news.am сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Рабочая группа, сформированная под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, в последний раз собиралась в декабре 2021 г.

Что касается следующей встречи комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности на границе, которая также должна состояться в Москве, то о дате ее пока не сообщается.