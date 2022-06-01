В Молдове запретили российских пропагандистов

Парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон, запрещающий трансляцию в республике целого ряда программ российских телеканалов. За закон "Об информационной безопасности" проголосовали депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), передает "Интерфакс".

Согласно закону, который предполагает и внесение поправок в Кодекс об аудиовизуальных услугах, вводится запрет на "ретрансляцию по радио и телевидению информационных, военных, политических и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". Кроме того, 50% транслируемой заграничной продукции на телеканале должно приходиться на страны ЕС, США и участниц Европейской конвенции.

Это означает, что на молдавских телеканалах, которые ретранслируют российский контент, можно будет сохранить лишь фильмы, сериалы, музыку и развлекательные передачи. Такой запрет уже вводился в 2017 году, но он был отменен в конце 2020 года. После начала войны в Украине запрет вновь был введен решением Комиссии по чрезвычайному положению на период действия ЧП. Теперь это принято на уровне закона.