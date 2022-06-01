Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS

Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что командование Вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решения о дальности ударов с установок HIMARS, которые американские власти планируют передать в ближайшее время. Об этом, как пишет «Украинская правда», она заявила на брифинге.

«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть (на вооружении ВСУ – ред.) сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно», - заявила дипломат.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена в дальнейшем будет формировать и присылать следующие пакеты вооруженной помощи Украине за счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.