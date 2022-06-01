Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что командование Вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решения о дальности ударов с установок HIMARS, которые американские власти планируют передать в ближайшее время. Об этом, как пишет «Украинская правда», она заявила на брифинге.
«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть (на вооружении ВСУ – ред.) сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно», - заявила дипломат.
По ее словам, администрация президента США Джо Байдена в дальнейшем будет формировать и присылать следующие пакеты вооруженной помощи Украине за счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.
Количество и типы вооружения в этих пакетах будут уточняться в ходе консультаций между американскими властями и украинским военно-политическим руководством с учетом хода боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ именно те виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.
Бринк заявила, что она очень рада возглавить команду дипломатов США в Украине. По ее словам, она не предпочла бы работать сейчас в другом месте на планете, потому что в Украине решается судьба Европы, и поэтому она хочет помочь Украине отстоять независимость.
Американский посол подчеркнула, что правительство США будет оказывать Украине необходимую помощь и поддержку до момента победы Украины в войне с Россией. Кроме того, американские дипломаты будут активно вовлечены в процесс координации вооруженной помощи от других партнеров Украины и ее транспортировки.
Отметим, HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.
Дальность поражения этого комплекса достигает 300 километров.