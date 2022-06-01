Тайна бойцов "Азова": как вывозили раненых

По словам офицера, его раненого привезли в госпиталь на "Азовстали", там прооперировали – извлекли две пули. Он отметил, что в бункере сложно оценить течение времени, по предположению военнослужащего, он провел на "Азовстали" около пяти дней, после чего – 22 марта – был эвакуирован.

Подполковник армии Грузии в отставке и гражданин Украины Купарашвили тренировал полк восемь лет, был наставником его нынешнего командира Дениса Прокопенко (Редиса). В момент полномасштабного вторжения РФ он был в Мариуполе, в одном из боев получил ранение.

Инструктор полка "Азов" Георгий Купарашвили – один из защитников Мариуполя, которого вместе с другими ранеными эвакуировали на вертолете с "Азовстали", в интервью "Радіо Свобода" рассказал, как проходила эвакуация.

На вопрос, как происходила эвакуация с завода, который постоянно обстреливали, офицер сказал, что "в первую очередь это героизм как пилотов, так и парней из "Азова" и лично командира полка Редиса".

"В ту ночь, я помню, пришел приказ вывести тяжелораненых. Это было в четыре утра, мы должны были быть на точке, но до этой точки нужно было еще дойти. Он [Прокопенко] лично пришел убедиться в том, что операция пройдет в строжайшей секретности и по плану. Но не все всегда идет по плану. Во-первых, надо было этих раненых эвакуировать из госпиталя "Азовстали" вертолетами. И эту дистанцию нужно было пройти так, чтобы не заметили, не обстреляли и не разбомбили. В это время и авиация летала, бомбила, бои шли. Но ребята сделали максимум, чтобы доставить до точки эвакуации. Вертолеты зашли и забрали раненых", – поделился он.

Офицер рассказал, что полк "Азов" вел бой с российскими военными, пока шла разгрузка вертолетов и погрузка раненых на борт.

"И это было такое место, где нас видели. В это время наши ребята, азовцы, нас оберегали: вели тяжелый бой. Там такое творилось! Там бомбили постоянно: авиация не останавливалась, тяжелая реактивная артиллерия. Но они не давали возможности обстреливать и уничтожить точки эвакуации... потому что там были раненые, которые ждали эвакуации. Они стали стеной и дали возможность выбраться людям. Это безумие себя оправдало", – сказал он.

Купарашвили говорит, что, когда уже летел в вертолете, не верил, что сможет долететь до точки назначения.

"Я вообще не верил, что дойду до вертолета. Всем объяснили, что это огромный риск. Во-первых, добраться до вертолета, во-вторых, подождать, сесть в него, и шансы долететь до места назначения – очень низкие. Это была операция самого высокого класса", – подчеркнул он.

31 мая было обнародовано видео полетов вертолетов снабжения Воздушных сил ВСУ на "Азовсталь", снятое в первые недели блокады.