Ранее сообщалось, что войска США вернулись в районы на севере Сирии, находящиеся под контролем курдских вооруженных формирований.

Пока Турция готовится к новым военным операциям против курдских террористических группировок, действующих на севере Сирии, в регион входят войска, верные режиму Башара Асада. Об этом сообщает ряд ближневосточных источников.

Отряды, лояльные правительству Башара Асада, разместились в городе Тель-Рифат, а также севернее Алеппо. Следует отметить, что Тель-Рифат — это одна из целей антитеррористической операции Турции. Выступая вчера перед парламентом, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Тель-Рифат и Манбидж будут очищены от террористов уже на первом этапе операции.

По данным местных источников, сегодня утром четыре воинских подразделения, связанные с режимом Башара Асада, вошли в подконтрольные курдам районы Сирийских демократических сил (СДС).

Сирийское государственное телевидение сообщает, что для поддержки армейских частей, дислоцированных в подконтрольных правительству Асада районах на севере страны, сюда были переброшены тяжелое вооружение и танки.