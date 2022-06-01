Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Блокада Россией украинских портов может привести к дестабилизации и массовым протестам в Африке и Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме безопасности в Братиславе.

"Невозможно обойти вопрос блокады Россией наших портов. Из-за этого акта агрессии мир на пороге продовольственного кризиса. Это не просто проблемы с продовольствием. Это дефицит на рынке, это катастрофический рост цен на базовые продукты, это угроза голода для десятков миллионов людей.