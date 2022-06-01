Сахиба Гафарова встретилась с Мустафой Шентопом

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 2 июня встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук İNCSOS-Qarabağ председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

С.Гафарова выразила благодарность председателю Великого национального собрания Турции за инициативу проведения этого конгресса в Азербайджане и оказанную поддержку. Она довела до внимания, что проведение подобных научных мероприятий крайне необходимо с точки зрения развития сотрудничества между университетами и научными кругами двух стран.