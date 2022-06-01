Николаев под обстрелом

Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области. Четыре ракеты попали в ранее разрушенный мост. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook .

Сообщается, что по Николаевской области был нанесен массированный ракетный удар с применением стратегической авиации.

"4 крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты. Также атакованы черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы наших позиций. Очевидно, противник пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий", - говорится в сообщении.