Теймур Раджабов играет с Магнусом Карлсеном в Норвегии

В норвежском Ставангере продолжается традиционный шахматный турнир Norway Chess, в котором принимают участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Сегодня в рамках 3-го тура Теймур Раджабов играет черными фигурами с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном, а Шахрияр Мамедъяров белыми противостоит болгарину Веселину Топалову.

Согласно регламенту соревнования 10 шахматистов играют в один круг. Если классическая партия завершается вничью, то соперники сражаются в «Армагеддоне». Победитель классической партии получает 3 очка, а проигравший остается без очков. За победу в «Армагеддоне» полагается 1,5 очка, поражение же оценивается в 1 очко.

Теймур Раджабов в 1-м туре уступил в «классике» американцу Уэсли Со, а во 2-м – одолел в «Армагеддоне» норвежца Арьяна Тари. Шахрияр Мамедъяров тоже обыграл Тари в «Армагеддоне». Во 2-м же туре он уступил в дополнительной партии французу Максиму Вашье-Ляграву.

В Ставангере также выступают индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, который после 2 туров имел стопроцентный результат – 6 очков – и возглавлял турнирную таблицу, Аниш Гири (Нидерланды) и Ванг Хао (Китай).

Контроль времени в классической партии – 2 часа плюс 10 секунд за каждый сделанный ход после 40-го хода. В «Армагеддоне» у белых 10 минут, у черных – 7. После 40-го хода за каждый ход добавляется 1 секунда. В случае ничьей победа отдается черным.