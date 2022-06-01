Состав шестого пакета санкций ЕС против России
Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России. В частности, ЕС одобрил частичный запрет российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT, но исключил из санкционного списка патриарха Кирилла и отменил эмбарго на нефть для Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, введены:
- запрет на закупку сырой нефти из России, доставляемой в государства-члены морем (в течение шести месяцев);
- запрет на закупку нефтепродуктов (в течение восьми месяцев);
- отключение "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT. Это же ограничение касается "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка";
- запрет на страхование, связанный с отгрузкой нефти РФ в третьи страны. Он вступит в силу через шесть месяцев после принятия указанных санкций и направлен на ограничение возможности Кремля перенаправить поставки нефти в другие страны мира.
Кроме того введены:
- запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химических веществ;
- санкции против Алины Кабаевой;
- санкции в отношении военнослужащих, в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче, а также компаний, поставляющих оборудование, материалы и услуги для ВС РФ.
При этом:
- трубопроводная нефть будет временно сохранена в качестве уступки Венгрии и другим странам, не имеющим выхода к морю, которые зависят от поставок из России по трубопроводу "Дружба";
- представители ЕС согласились исключить из списка патриарха РПЦ Кирилла, который активно поддерживает президента Владимира Путина и его войну в Украине;
Меры будут приняты после их публикации в официальном журнале ЕС.