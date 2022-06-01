В Европарламенте призвали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом она заявила в эфире германской телерадиостанции MDR.

Она утверждает, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, в качестве средства шантажа.

При этом Барли добавила, что право голоса этого государства может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по ее словам, "полностью взял страну в свои руки".