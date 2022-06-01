Украинская армия притворно «сдала» Северодонецк. Командование РФ пребывает в шоке

Вооруженные силы Украины заманили в ловушку российские войска в Северодонецке. И теперь наносят им встречные контрудары. Об этом в Facebook заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали о взятии СД (Северодонецка, - ред.), когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас "мочат" московских товарищей в мясо - несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии", - отметил он.