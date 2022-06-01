Тайна «Азота» после «Азова»

Около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Там есть местные жители, которых попросили покинуть город. Но они отказались. Там есть и дети, но их немного», – рассказал Гайдай.

Отметим, что территория «Азота» сейчас под контролем ВСУ. Сам Сергей Гайдай отмечает, что Северодонецк имеет все шансы на быстрое освобождение: «Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать оккупантов из областного центра».