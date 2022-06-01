Молдова обсуждает со странами ЕС возможные поставки летального оружия

Молдова ведет предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений. Об этом заявила в четверг премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью телеканалу "Молдова-1".

"Мы обратились с запросом к нашим партнерам, включая эту нелетальную помощь, помощь для укрепления границ, [помощь для] Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Естественно, также обсуждаем со странами ЕС помощь другого рода. Пока это предварительные дискуссии. Пока мы решаем, что нам необходимо, понадобится ли нам летальное оружие или нет", - сказала она.