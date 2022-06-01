Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой

НАТО не будет диктовать Украине, на какие условия соглашаться в переговорах с Россией, заявил в Вашингтоне генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Я верю и доверяю политическому руководству в Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, а что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека, конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров. "Но то, что происходит за столом переговоров, очень зависит от ситуации на земле, на поле боя. Мы должны помогать украинцам, чтобы они достигли лучшего возможного результата в этом конфликте", - пояснил он свою позицию.