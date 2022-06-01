Касьянов покинул Россию с семьей

Михаил Касьянов снова уехал за границу. Это уже второй отпуск бывшего премьера России за последний месяц. На этот раз бывший премьер-министр, в отношении которого Генпрокуратура ведет расследование, уехал вместе со всей семьей. В окружении экс-премьера обещают, что он вернется в Москву во второй половине августа, пишут российские СМИ.

В России экс-премьер Михаил Касьянов, которого обвиняют в незаконном приобретении госдачи «Сосновка-1», пробыл всего неделю. Согласно официальным заявлениям пресс-секретаря Касьянова Татьяны Разбаш, бывший глава правительства вернулся на работу после отдыха в Европе в прошлый понедельник, 25 июля.

Последние новости о судьбе экс-премьера в понедельник распространила сотрудница «МК-аналитика» Тамара Лескина. По ее данным, Касьянов вместе с семьей снова уехал в отпуск, который продлится до третьей декады августа на побережье Средиземного моря.