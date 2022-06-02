Россия усилила мобилизацию на фоне больших потерь

ВСУ продолжают массово уничтожать россиян в Донецкой и Луганской областях. Из-за этого Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации военного руководства Украины, в больницы на временно оккупированных территориях Донецкой области в период с 27 по 28 мая попали 115 раненых противников и 32 убитых.

В Генштабе отмечают, что в связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, россияне продолжают проводить принудительную мобилизацию в оккупированной части Донецкой области.