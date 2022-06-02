2 июня 2022, 22:58

В России вынесли первый приговор за «фейки» о войне. За два сообщения в чате суд назначил штраф в миллион рублей. Предприниматель из забайкальского поселка Оловянная Петр Мыльников — первый россиянин, которому вынесли приговор по новой статье о «фейках» про войну. Уголовное дело появилось после того, как Мыльников опубликовал в своем чате в вайбере (под названием «Мы живем на руинах») два сообщения о ходе российского вторжения в Украину. 31 мая суд признал его виновным и назначил штраф — один миллион рублей. «Медуза» поговорила с Мыльниковым.

«История моего чата «Мы живем на руинах», за сообщения в котором на меня и завели уголовное дело, началась в 2019 году — после моей поездки в Шанхай. Я посмотрел, как живут в Китае, вернулся оттуда и понял, что уровень нашего развития остался где-то в прошлом. Инфраструктура города [Шанхая] организована так, что ты просто обалдеваешь: пробок нет, а город огромный. Там я первый раз увидел, что железнодорожные пути могут быть построены в три яруса друг над другом. Я решил создать в вайбере чат для обсуждения проблем, которые есть у нас в поселке. К примеру, мы говорили о коррупции, разрушенной инфраструктуре, повышении тарифов ЖКХ — да и в целом о работе местных властей. После 24 февраля все обсуждения строились вокруг войны, мы высказывали свое мнение, шутили над властью и обсуждали происходящее. Кто-то ушел [из чата], когда началась война, еще человек тридцать вышли после истории с моим уголовным делом», - заявил мужчина. Мыльников отметил, что его обвинили за публикацию двух документов, которые уже гуляли по сети: «Я решил отправить их в чат. В первом говорилось о том, что трупы погибших на войне будут сжигать. Это вполне понятная ситуация — кто ими будет заниматься? Более того, в распоряжении Министерства обороны есть [мобильные] крематории, они же для чего-то нужны. Во втором [документе] говорилось, что на войну будут забирать самых идейных ребят из юнармии, как только им исполнится 18 лет. Так как сам по себе наш поселок небольшой, то в чате были и полицейские, и местный прокурор, и фээсбэшники. Думаю, как раз один из них и завел это дело».