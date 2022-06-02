В Москве отреагировали на объявление Турцией спецоперации в Сирии

Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД РФ.

"С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции (Турции на севере Сирии – ред.)... Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

"При этом с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР. В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР", - подчеркнули в МИД РФ.