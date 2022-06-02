Медведев пригрозил ударами по Генштабу и Минобороны Украины

Россия ударит на поражение по центрам принятия решений, если Украина использует полученное от США вооружение против РФ. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передал ТАСС.

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», - заявил зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, всем должно быть понятно, о каких центрах идет речь.