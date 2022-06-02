Медведев пригрозил ударами по Генштабу и Минобороны Украины
Россия ударит на поражение по центрам принятия решений, если Украина использует полученное от США вооружение против РФ. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передал ТАСС.
«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», - заявил зампред Совбеза РФ.
По словам Медведева, всем должно быть понятно, о каких центрах идет речь.
«Это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно», - пояснил он.
Однако в случае с угрозой удара со стороны Украины конечные центры принятия решений находятся уже даже не на территории Киева, отметил Медведев.
«Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», - заявил он.