В Турции заявили о возможности вывезти украинское зерно

Украинское зерно будет доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Издание пишет, что под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта для решения глобального продовольственного кризиса. А ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.