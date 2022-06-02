Олигарх три месяца прятал яхту за 300 миллионов долларов... но все же попался
Яхту, «спрятанную» россиянином Андреем Мельниченко, чье состояние превышает 23 миллиарда долларов, разыскивали с 10 марта.
Как сообщает издание Business Insider, судно миллиардера Motor Yacht стоимостью более 300 миллионов долларов было обнаружено в порту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.
На корме супер-яхты развевался флаг Эмиратов.
В начале марта в одном из портов Италии была арестована еще одна яхта Мельниченко стоимостью 600 миллионов долларов.
Последний раз Motor Yacht зашла в Мальдивы 10 марта, после чего ее навигационное устройство было отключено и следить за движением судна стало невозможно. Но спустя три месяца фотографии, сделанные со спутников, позволили обнаружить Motor Yacht в порту Рас-эль-Хайма, где, как сообщается, яхта находится на приколе с 17 марта.
Андрей Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта и в тот же день подал в отставку со своего поста в компании «Еврохим». При этом российский миллиардер отрицает какие-либо коррупционные связи с Кремлем, позиционируя себя, как «честный и самодостаточный бизнесмен».
Следует напомнить, что нейтральная позиция ОАЭ в отношении российско-украинской войны (при голосовании в Совете Безопасности ООН в феврале, осуждающим агрессию России, Абу-Даби воздержался, чем вызвал неподдельный гнев Вашингтона) превратила эту монархию Персидского залива в прямом смысле слова в «спасительную гавань» для российских олигархов, стремящихся избежать западных санкций.
Судя по тому, что Андрей Мельниченко лишился в Италии и ОАЭ двух люксовых яхт общей стоимостью почти в миллиард долларов, понятие «спасительная гавань» для попавших под санкции российских олигархов постепенно теряет изначальный смысл…