Олигарх три месяца прятал яхту за 300 миллионов долларов... но все же попался

Как сообщает издание Business Insider, судно миллиардера Motor Yacht стоимостью более 300 миллионов долларов было обнаружено в порту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

В начале марта в одном из портов Италии была арестована еще одна яхта Мельниченко стоимостью 600 миллионов долларов.

Последний раз Motor Yacht зашла в Мальдивы 10 марта, после чего ее навигационное устройство было отключено и следить за движением судна стало невозможно. Но спустя три месяца фотографии, сделанные со спутников, позволили обнаружить Motor Yacht в порту Рас-эль-Хайма, где, как сообщается, яхта находится на приколе с 17 марта.

Андрей Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта и в тот же день подал в отставку со своего поста в компании «Еврохим». При этом российский миллиардер отрицает какие-либо коррупционные связи с Кремлем, позиционируя себя, как «честный и самодостаточный бизнесмен».