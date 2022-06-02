Российский генерал погиб, когда помогал выйти из окружения десантной группе

В Карачаевск тело Канамата Боташева было доставлено вертолетом. Его погрузили на траурные носилки, чтобы похоронить по мусульманскому обычаю. На центральной площади прошел траурный митинг, на котором присутствовали родственники, друзья и сослуживцы погибшего летчика. Заупокойную молитву произнес председатель духовного управления КЧР Исмаил Бердыев.

Самолет генерала Канамата Боташева был сбит в небе над Луганской областью 22 мая. Пилот не успел катапультироваться, сообщает «Коммерсантъ».

По его информации, летчик был сбит зенитной ракетой, когда помогал выйти из окружения одной из десантно-штурмовых групп. Генерал знал, что в этом районе действует сильная ПВО, тем не менее принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте и при выходе из атаки был сбит.

1 июня указом президента России ему было присвоено звание Героя России посмертно.

Глава КЧР Рашид Темрезов, выступивший на траурном митинге, заявил, что Канамат Боташев погиб «как настоящий герой», и сообщил, что внес в Карачаевскую городскую Думу предложение о присвоении центральной площади Карачаевска имени погибшего летчика.

Отметим, "Русская служба Би-би-си" 24 мая сообщила со ссылкой на источники, что Канамат Боташев погиб при крушении самолета Су-25, который был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью.